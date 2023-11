Libro sull’Europa che non ha paura

"La grande occasione: viaggio nell’Europa che non ha paura", libro del giornalista e scrittore Mario Marazziti, sarà presentato oggi alle 21 alla Biblioteca Filelfica di Tolentino. Un incontro organizzato dal Sermit (Servizio Missionario Tolentino), che festeggia il trentennale della nascita, con il patrocinio del Comune. "Un’occasione per riflettere su temi di grande attualità, come l’immigrazione e l’accoglienza, su come rimanere umani in un mondo in guerra – spiegano i promotori -. Un racconto di viaggio tra persone ordinarie che vivono cose straordinarie, che passa anche attraverso l’accoglienza attorno ai corridoi umanitari promossi dalle comunità di Sant’Egidio".