Lica e Albe Steiner, la coppia più ispirata della grafica italiana

Anna Steiner è stata ricevuta dal sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, in occasione dell’allestimento delle due mostre dedicate alle opere grafiche di Lica e Albe Steiner e dello studio Origoni Steiner, che oggi alle 18 saranno inaugurate in contemporanea al Museo Magma e allo spazio multimediale San Francesco. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Regione, rappresenta un importante tributo al mestiere del grafico come insegnato da Licalbe. Insieme alla Steiner, figlia di quella che è stata la coppia più significativa della grafica italiana, c’era Enrico Lattanzi, il direttore del Museo Magma. "Civitanova ospiterà questo nuovo progetto – spiega Ciarapica – a riprova di quanto lo spazio del Magma sia all’avanguardia a livello nazionale. Ringrazio Anna Steiner per la gradita visita ed Enrico Lattanzi per il contributo culturale". "La grafica della seconda metà del 900 è frutto delle novità introdotte da Licalbe Steiner –sottolinea Lattanzi – che hanno ideato la formazione professionale che ha preparato le successive generazioni di talenti grafici di successo". L’ingresso alle due mostre è libero.

Barbara Palombi