Liceali a lezione di boccette "Aiutano la concentrazione"

di Giuliano Forani

Oltre al latino, italiano e greco, più di trecento alunni di tredici classi del liceo Classico e Scientifico studieranno anche le boccette. Sì, a scuola di biliardo, iniziativa che traduce un accordo tra Ministero e Federazione biliardo sportivo, secondo il quale tra le attività scolastiche può essere introdotto lo sport delle boccette. A Civitanova, grazie alla disponibilità del dirigente Francesco Giacchetta e dei docenti, ha subito aderito il liceo Da Vinci e stanno manifestando molta attenzione anche altri istituti non solo della città, ma anche dei centri vicini. I corsi sono gratuiti. A lanciare l’idea del ’Piano di formazione’ è stata la Civitanova Biliardi, società annessa all’impianto del Tiro a volo. Fondata nel 2018, è presieduta da Mario Brocchini ed è all’avanguardia nel settore con i suoi sei biliardi di alta qualità, posti in un ampio salone dotato di aria condizionata e telecamere a circuito chiuso. E dove è rigorosamente vietato accendere una sigaretta. "Un ambiente sano e aperto a tutti - dice Brocchini - i tesserati sono 62, ma molti giocatori vengono ogni giorno anche da altri centri". E’ qui che si svolgono le lezioni, quattro volta la settimana. Sono iniziate alcuni giorni fa e termineranno ai primi di maggio. A tenerle sono istruttori federali abilitati: lo stesso Mario Brocchini, Giuseppe Ciarapica e Roberto Cutruma. Ma come si è arrivati a coinvolgere le scuole? "La società - spiega ancora - Brocchini, di concerto con la Federazione, ha presentato un piano e il liceo Da Vinci è stato il primo a dare l’adesione; altri hanno manifestato interesse e fatto richiesta". Ma che c’entrano le boccette con il greco, il latino o la matematica? "C’entrano perché si tratta di un’attività educativa, uno sport che impone concentrazione e disciplina. E poi la matematica…. Ma siamo sicuri che il colpo o la traiettoria di una boccetta non richieda anche un calcolo matematico teso ad un gioco di sponda preciso ed efficace? Le boccette, poi, appassionano e se un adolescente viene formato ad esse, finirà per praticarle con entusiasmo e non penserà ad altri diversivi. Oltre a questo - conclude Brocchini - abbiamo anche un altro obiettivo ambizioso: quello di partecipare ai campionati studenteschi di maggio. Non si sa mai…".