Liceali all’opera, nuovo look per la scuola. Padre Matteo Ricci

Si rinnova la collaborazione tra il liceo artistico Cantalamessa e l’istituto comprensivo Fermi. Le studentesse del quarto anno dell’istituto superiore si sono inserite all’interno sia della scuola dell’infanzia "Padre Matteo Ricci", sia della Casa dei bambini di via Pace per svolgere i "Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)". A febbraio le studentesse hanno decorato la parete del plesso Padre Matteo Ricci, che ora si presenta visivamente come un’occasione non solo per conoscere ed esplorare la forma dei continenti, ma anche per ragionare sulle varie specie animali: una vera e propria immersione nei colori. Per quanto riguarda il plesso Casa dei bambini, invece, le studentesse durante l’esperienza hanno aiutato i piccoli a tirare fuori la loro creatività ed espanderla.