Liceali nominati ambasciatori della transizione ecologica

‘Un parco scientifico culturale per via Nelson Mandela’ e ‘La raccolta e il censimento dei rifiuti dell’area antistante il Tiro a volo’ sono i due progetti vincenti, ideati dagli studenti del liceo Da Vinci, per i quali hanno ricevuto il titolo di "ambasciatori della transizione ecologica 2023"’. Ieri, l’auditorium del Liceo ha ospitato la premiazione, alla presenza dell’assessore Roberta Belletti, del dirigente scolastico Francesco Giacchetta, del prof David Fiacchini, di Sabrina Petrucci di ‘Marche a rifiuti Zero’ e da remoto l’architetto Ruben Baiocco. Quanto al Parco scientifico "si prevede la riqualificazione di un’area incolta attraverso un percorso naturalistico. Inoltre, c’è il recupero della casa colonica nell’area Micheletti, che diventerà la casa delle scienze, inclusiva e dotata di appositi percorsi sensoriali per i disabili" hanno spiegato dal 4m, Cristian Colucci e Alice Campetella, premiati insieme a Matteo Gabellieri, Matteo Marmolino e Marco Sabatini e i ragazzi dello scorso 5e, da cui l’invenzione partì, Francesca Coratti, Nour Elhouda Moncer, Doaa Rajraji, Anthea Raspatelli, Simona Izvira e Alessandro Cosimo. L’attuale 5e, invece, è stato omaggiato per aver passato al setaccio la spiaggia antistante il Tiro a volo "dove la presenza di bossoli inquinanti potrebbe essere risolta attraverso un’apposita rete", hanno illustrato Andra Dumitru e Tommaso Oresti, nominati "ambasciatori" insieme a Giulia Cavallone, Roberta Ciccalè, Emma D’Alessandro, Bianca Lazzarini, Maria Francesca Loffredo, Veronica Maracchione e Joseph Pierangeli.

Francesco Rossetti