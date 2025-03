Liceali sul podio con Pasolini

"La strada è fatta di sogni e di schiaffi". Questo il titolo del lavoro su Pier Paolo Pasolini che ha portato Viola Palombini, Sofia Rinaldelli e Victoria Pantanetti, studentesse del liceo Leonardo Da Vinci di Civitanova, sul terzo gradino del podio del concorso abbinato alla 24esima edizione di Colloqui Fiorentini.

Le ragazze, impegnate nella categoria bienni, hanno superato migliaia di studenti da tutta Italia e dall’estero che, per tre giorni, si sono ritrovati a Firenze per la fase finale del concorso e per studiare il poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano.

Significative le parole durante la premiazione: "Le ragazze hanno compreso a pieno una modalità significativa di studio e il pellegrinaggio appassionato nei luoghi dello scrittore per evocare un mondo materiale e spirituale allo stesso modo. Nel caso di Pasolini, infimo e paradisiaco nello stesso attimo dell’avventura in borgata. Una intelligente rivisitazione al femminile".

L’evento ha avuto una straordinaria partecipazione, con oltre 2.300 studenti e insegnanti.