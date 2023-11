Licei, la Lega nel mirino: "I colpevoli sono tanti"

La Lega provinciale finisce nel mirino della maggioranza, a Tolentino, per la vicenda dell’istituto Filelfo. "Il servizio andato in onda sabato su "Striscia la notizia" non fa che confermare quanto denunciammo nella conferenza di luglio – affermano i tre gruppi consiliari di maggioranza, Tolentino Civica e Solidale, Tolentino Popolare e Riformisti Tolentino –. La scelta di non trovare una soluzione per gli studenti dei licei non ha alcuna motivazione tecnica, ma solo politica. È evidente che il presidente della Provincia Sandro Parcaroli sia stato individuato dall’opinione pubblica come il principale responsabile, ma noi che abbiamo vissuto ogni situazione possiamo dire che non è l’unico responsabile della penalizzazione costante dei nostri ragazzi. Grandi responsabilità nell’attuazione di una strategia volta a penalizzare Tolentino e la sua amministrazione sono della Lega provinciale guidata da Luca Buldorini che, insieme alla consigliera delegata alla rete scolastica Laura Sestili, si sono rivelati i veri nemici dello spostamento delle classi in centro storico per pura ripicca politica".

Secondo le tre liste di maggioranza non può essere un caso che la "Lega abbia accolto con tutti gli onori l’ex sindaco Giuseppe Pezzanesi che, sin dal primo momento, ha osteggiato questa soluzione per non essere ulteriormente sconfitto non avendo trovato una soluzione che sia una, negli anni successivi al terremoto, lasciando ragazzi e docenti in aule e spazi inadatti". "Mentre Pezzanesi – aggiungono – veniva esaltato nel raduno dei leghisti a Pontida, da Parcaroli, Buldorini e tutta la Lega regionale, provinciale e comunale, a Tolentino l’amministrazione apriva le porte di una struttura meravigliosa a tanti cittadini che hanno potuto constatare di persona la bontà della nostra scelta. Struttura, fra l’altro, messa in sicurezza dai tecnici della Provincia", dicono in riferimento alla ripristinata agibilità di parte degli ex licei.

Intanto Civico22 (minoranza) ribadisce solidarietà al sindaco Mauro Sclavi e all’amministrazione sulla vicenda licei. "Ci sentiamo in dovere di rimarcare con forza il nostro appoggio – afferma il coordinatore Paolo Dignani –: è ormai chiaro che quella parte della destra tolentinate che oggi siede sugli scranni dell’opposizione, stia perpetrando a mezzo degli amministratori amici in Provincia una sorta di vendetta contro ex alleati ed ex amici di partito al governo della città. Chiunque riesce a vedere come si stia attuando un piano sistematico per affossare la città di Tolentino, colpevole di aver espresso un voto contrario agli esponenti della destra amica di Parcaroli. Rinnoviamo piena disponibilità ad attuare quanto in nostro potere per risolvere in modo positivo la questione scuole. Invitiamo il presidente Parcaroli ad essere uomo delle istituzioni che lavora nel solo esclusivo interesse del bene comune".