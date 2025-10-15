Licenziamento dell’ex primario : "L’Ast ha agito correttamente"

La Corte di Appello di Ancona ha riformato la sentenza 237 del 3 ottobre 2024 con la quale la giudice del lavoro del tribunale di Macerata, Germana Russo, in accoglimento parziale del ricorso presentato da Alfredo Mazza contro il suo licenziamento (avvenuto il 27 giugno 2023), aveva condannato l’Ast di Macerata a corrispondergli 80mila euro per danno all’immagine e alla carriera professionale, oltre a interessi, rimborso spese legali, e altro, per un totale di oltre 102mila euro. Ora la situazione si è rovesciata. In buona sostanza, la Corte ha ritenuto che l’Ast, alla cui direzione al tempo c’era Daniela Corsi (attuale direttrice sanitaria) abbia agito correttamente e in modo legittimo e che, di conseguenza, il dottor Alfredo Mazza debba restituire gli 80mila euro che gli sono stati corrisposti, più le spese del procedimento. La ratio è che in realtà non c’è stato alcun licenziamento visto che Mazza non è stato confermato nell’incarico che gli era stata assegnato al termine del periodo di prova, a seguito di una valutazione effettuata dagli organi dell’Ast preposti allo scopo. Un giudizio che, secondo le norme, il datore di lavoro può legittimamente esprimere, come ha fatto l’Ast, peraltro con motivazioni documentate.

"La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il datore di lavoro, nell’esercitare il potere di recesso in prova, non sia tenuto a fornire una motivazione specifica né a dimostrare in giudizio l’insufficienza delle prestazioni rese, essendo sufficiente che la risoluzione intervenga entro il periodo convenuto e sia riconducibile alla funzione tipica della prova. Al di fuori di alcuni casi specifici che non sussistono in questo caso, la Corte ha riconosciuto come la valutazione sull’esito della prova rimane espressione di un apprezzamento fiduciario, insindacabile nel merito", sottolinea l’avvocato Michele Ciccarè. Alfredo Mazza, come si ricorderà, è l’ex primario della cardiologia dell’ospedale di Camerino che, assunto il 19 dicembre 2022 in quanto vincitore di concorso, non è stato confermato nell’incarico al termine del periodo di prova. Prima della scadenza - 30 giugno 2023 - l’Ast aveva trasmesso la sua relazione al direttore del Dipartimento che aveva anche acquisito ogni elemento utile per una valutazione approfondita. L’esito era stato negativo, come quello espresso in seconda istanza dal collegio tecnico nominato dalla direzione dell’Ast. Di qui il licenziamento. Mazza, però, tramite gli avvocati Paolo Campanati e Michele Magistrelli, aveva contestato il provvedimento presentando un ricorso con il quale ha chiesto l’accertamento e dichiarazione della nullità/inefficacia e illegittimità del licenziamento e, per l’effetto, la reintegra nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno. Lo scorso febbraio, con un atto di precetto, Mazza ha chiesto all’Ast di corrispondergli la somma prevista nella sentenza, complessivamente 102.557,34 euro (80mila per il risarcimento più spese varie).

Cosa che l’Ast ha fatto, riservandosi però, una volta acquisite le motivazioni della sentenza, di presentare appello. Ed è quello che ha fatto, attraverso l’avvocato, Michele Ciccarè, portando una serie di argomenti a sostegno della validità della decisione che aveva assunto a suo tempo, cioè quella di non confermare il professionista nell’incarico al termine del periodo di prova. Naturalmente soddisfatta Daniela Corsi. Mazza al momento non vuole commentare, ma è certo che tramite i suoi legali proporrà ricorso in Cassazione.