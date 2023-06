"Licenziamento, modalità anomala"

di Lucia Gentili

Il licenziamento di un dipendente di Poltrona Frau - azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma con sede a Tolentino - provoca la reazione di colleghi e sindacati. Che danno vita allo sciopero di un’ora per quest’"ultima goccia". È accaduto venerdì mattina. "Lo sciopero di un’ora – spiegano il segretario provinciale Fillea Cgil Macerata, Matteo Ferretti, e il segretario regionale Filca Cisl Marche, Jacopo Lasca – è un segnale forte che i lavoratori e le lavoratrici hanno voluto dare all’azienda. Negli anni, Poltrona Frau ha dimostrato di essere una grande azienda capace di coniugare qualità del prodotto e una grandissima attenzione al benessere dei dipendenti. Questo è stato possibile grazie a uno stile delle relazioni industriali incentrato sulla partecipazione diretta dei lavoratori e sul profondo rispetto della componente umana nei processi produttivi. Uno stile che oggi sta scricchiolando e che per noi, invece, è il vero segreto del successo aziendale. Infatti, le organizzazioni sindacali Fillea Cgil e Filca Cisl, unitamente alle rsu, in questi mesi hanno segnalato ripetutamente un malessere delle maestranze che nasce da stili di relazione che non sono nel solco e nello spirito che storicamente ha contraddistinto il rapporto tra dipendenti e azienda. Tale modalità si è rilevata in ultimo nel licenziamento di un collega. Ovviamente, non spetta alle competenze delle rsu entrare nella legittimità o meno dell’atto, ma non si possono non sottolineare le modalità anomale ed inusuali con cui è stato effettuato. Quindi, lo sciopero serve a rimettere al centro, a difendere e rafforzare questo stile partecipativo che non è un privilegio, ma una punta di avanguardia nel panorama nazionale delle relazioni industriali". In pratica i sindacati evidenziano che, "seppur la modalità sia prevista dalla norma, non è nello stile Frau". Soprattutto per il fatto che l’impiegato sia stato "convocato all’improvviso" per il licenziamento. "La quasi totalità dei lavoratori ha partecipato allo sciopero", aggiungono. Poltrona Frau conta oltre 500 dipendenti.

Il sindaco Mauro Sclavi ha incontrato il diretto interessato e sua moglie. "Ovviamente non posso pronunciarmi sulla scelta aziendale e non posso entrare nel merito del licenziamento – afferma il primo cittadino – ma sono solidale con la famiglia. Mi ha colpito la vicinanza dimostrata dai lavoratori. Ho chiesto al responsabile delle risorse umane un appuntamento per capire; ci vediamo la settimana prossima".

Il dipendente licenziato non ha voluto rilasciare dichiarazioni specifiche sulla vicenda, ma ha tenuto a precisare "che la decisione aziendale non riguarda in alcun modo la sua persona, l’integrità professionale e morale". Ha voluto cogliere l’occasione "per ringraziare le maestranze di Poltrona Frau, gli amici, quanti hanno aderito alla manifestazione di venerdì e i tantissimi che hanno dato il loro supporto morale in questo difficile momento" per lui e la sua famiglia.