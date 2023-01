Licenziata dopo l’accusa di truffa, reintegrata la dipendente Asur

di Paola Pagnanelli

Licenziata per il sospetto che avesse intascato soldi dai pazienti, dovrà essere reintegrata dall’Asur la civitanovese Laura Cognigni. Il giudice del lavoro ha infatti accolto il ricorso presentato dalla donna. Cognigni era assistente amministrativa addetta alla segreteria della radiologia di Civitanova. Nel 2019, alcuni pazienti avevano fatto presente alla direzione di aver pagato delle somme – 5 o 10 euro – per avere le copie dei cd degli esami fatti in ospedale, consegnando i soldi direttamente a una impiegata: la donna avrebbe giustificato i pagamenti dicendo che servivano a evitare la fila, o ad avere prima i documenti chiesti. Erano partiti dunque un accertamento interno dell’Area vasta e uno della procura. I carabinieri, con un sopralluogo, trovarono nella stanza di Cognigni 31 buste con i referti e due moduli per il ritiro dei documenti fatti a pezzi e gettati nel cestino della carta straccia. Così la civitanovese era stata accusata di truffa, soppressione o distruzione di atti e falso, reati per i quali è ancora sotto processo. Intanto l’Area vasta aveva concluso il procedimento disciplinare con il licenziamento per giusta causa. Cognigni, assistita dall’avvocato Maria Grazia Barbabella, ha però fatto ricorso contro quel provvedimento. L’Area vasta (ora divenuta Ast) con l’avvocato Adriana Carradorini ha difeso la propria scelta. Ma nei giorni scorsi il giudice Luigi Reale ha annullato il licenziamento. Nella motivazione della sentenza, si legge tra le altre cose che "i documenti prodotti dall’Area vasta non provano l’appropriazione di somme. Dai verbali del procedimento disciplinare, non emerge che siano stati ascoltati gli utenti segnalanti". Ci sarebbe stato solo un paziente, che avrebbe pagato 5 euro per un referto a una "addetta di 50 anni, bionda con i capelli mossi". Anche il sistema informatico, secondo il tribunale, non avrebbe con chiarezza rivelato pagamenti non dovuti o non registrati. Dunque non ci sono prove per poter licenziare la dipendente. Per questo il tribunale ne ha disposto il reintegro, con il pagamento delle 12 mensilità non percepite e di tutti i contributi dovuti alla dipendente. A questo punto l’Ast potrà fare appello, ma l’avvocato Barbabella intanto ha chiesto di far tornare a lavorare Cognigni, in esecuzione della sentenza di primo grado. Per altro la civitanovese ha sempre respinto le accuse e conta di poter dimostrare la sua innocenza anche nel processo penale.