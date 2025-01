"Liceo a corto di spazi, servono rassicurazioni dalla Provincia"

In pericolo le iscrizioni per il prossimo anno al liceo Leopardi? I recenti problemi registrati in alcune aule del professionale Bonifazi, dove sono ospitate cinque classi del liceo hanno riacceso la polemica.

"Il fatto che permanga aperta una problematica come quella degli spazi e delle aule – teme Andrea Marinelli (nella foto), capogruppo Partito democratico cittadino – potrebbe, infatti, spingere il dirigente a non accogliere nuove iscrizioni, riducendo il numero di sezioni o mettendo a rischio il futuro di qualche indirizzo. A oggi non ci sarebbero indicazioni per il nuovo anno e gli stessi spazi attuali, oltre alle problematiche che già presentano, potrebbero non essere più disponibili visti i lavori pianificati sulla struttura del Bonifazi".

Marinelli ricorda come la carenza di spazi per il liceo Leopardi sia una vicenda scoppiata a settembre 2023, e da allora gli studenti hanno peregrinato dalla Dad a soluzioni alternative quali prima i locali della scuola media, e ora quelli dell’Istituto Bonifazi. Da Marinelli, quindi, l’invito a "un appello congiunto con la maggioranza recanatese affinché il presidente della Provincia Sandro Parcaroli rassicuri l’istituzione scolastica per l’immediato futuro: un appello che deve unirci tutti per il bene del nostro Liceo, che ha sempre rappresentato un motivo di orgoglio per la nostra città".