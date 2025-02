Liceo artistico ospite al Varnelli

In sintonia col fare rete tra istituzioni scolastiche e in base alla convenzione "AlberghiAmoCi ad arte", l’alberghiero Girolamo Varnelli ha ospitato a Cingoli una rappresentanza del liceo artistico Cantalamessa di Macerata. Una trentina tra studenti e docenti dell’istituto maceratese è stata accolta nell’auditorium dalla dirigente Annamaria Marcantonelli. Poi sono state svolte varie attività con lezioni e laboratori. Le professoresse Sara Gambini e Nelli Rango hanno curato il comparto economia ("Divento imprenditore: la mia start up") e l’accoglienza turistica ("L’organizzazione di un evento enogastronomico"). Un gruppo (nella foto) ha preso parte ai programmi del dipartimento di sostegno ("Progetto merende") col professor Salvatore Zaccari, e a "Costruiamo insieme" con le professoresse Monia Battistoni e Marta Gambella. Nell’intervallo, pausa offerta dal Varnelli e preparata dal professor Oscar Piccinini. Giovedì l’istituto cingolano restituirà la visita al Cantalamessa.

Gianfilippo Centanni