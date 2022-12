Liceo Cantalamessa, un albero nel ricordo del prof Acciaresi

"Una pioggia di stelle e di auguri" è il titolo più appropriato per il presepe allestito al liceo artistico Cantalamessa di Macerata e posizionato nell’atrio della scuola, sotto alla storica opera dell’artista maceratese Umberto Peschi, per anni insegnante della scuola. Il presepe è stato realizzato da alcuni ragazzi con gli insegnanti e i tecnici dell’istituto. Numerose attività hanno caratterizzato le giornate prima delle festività natalizie. Guidati dagli insegnanti, gli studenti si sono ingegnati a progettare e produrre cartoline, oggetti, decorazioni. Per il caro professor Marco Acciaresi, morto improvvisamente un anno e mezzo fa, grazie soprattutto alla sorella Loredana, è stato realizzato un albero di Natale particolare, posto all’ingresso dell’istituto, decorato con palline di carta in cui sono presenti gli appunti del professore, esercizi e formule di matematica e di fisica: un albero sotto al quale colleghi ed ex studenti possono lasciare pensieri e riflessioni.