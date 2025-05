Liceo coreutico e Museo Frau uniti nel ballo

Il liceo coreutico Filelfo di Tolentino ha raccontato il Poltrona Frau Museum con il linguaggio della danza. Le due realtà hanno collaborato per due progetti, "Un nuovo punto di vista: esplorando il Poltrona Frau Museum" e "Design in movimento: esplorando il Poltrona Frau Museum attraverso la performance". I giovani danzatori hanno reinterpretato gli spazi espositivi attraverso il linguaggio corporeo e coreografico, trasformando il percorso museale in un’esperienza sensoriale e narrativa. Un esempio di come il design possa essere letto, vissuto e raccontato in movimento. Così si consolida "A scuola d’impresa – L’Italia nei nostri musei e archivi d’impresa", il progetto che porta le nuove generazioni nei luoghi della cultura produttiva italiana. Dopo i 928 studenti, le 40 scuole e i 31 musei e archivi coinvolti nella prima edizione, la seconda ha segnato un passo avanti: hanno partecipato 1.250 studenti, in rappresentanza di 46 scuole, con 41 associati della rete Museimpresa.