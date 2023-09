liceo di san severino: insieme dopo 25 anni

Venticinque anni dopo il diploma di maturità si sono incontrati al Castello di San Severino per festeggiare insieme l’anniversario del primo vero traguardo della loro vita. Sono gli ex compagni di classe del liceo Socio psicopedagogico e linguistico "Bambin Gesù", diplomatisi nel ‘98. C’erano quasi tutti e, oltre a loro, hanno partecipato alla "reunion" anche alcuni professori del tempo come suor Giustina e suor Eugenia, ’colonne’ storiche dell’Istituto settempedano, Diletta Servili, Andrea Cicconi, Enrico Borsini, Adriana Amici, Marilena Pettinelli e Cristina Claudi. E’ stata una giornata carica di aneddoti. Il pranzo, organizzato dalle suore del "Bambin Gesù", è stato preceduto da una messa celebrata da don Paolo Volpe, uno dei compagni di classe, oggi sacerdote.