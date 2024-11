Liceo Galilei, un milione e mezzo per l’adeguamento sismico

Muove i primi passi l’iter per la sistemazione del liceo scientifico Galilei di Macerata: 1,49 milioni di euro è la somma trasferita all’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche che sarà utilizzata per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio, inserito nella programmazione dell’Ordinanza speciale 31 e svolto dalla Provincia di Macerata. A firmare il decreto il commissario Guido Castelli. Si tratta di un primo trasferimento rispetto al contributo complessivo di 8,7 milioni di euro, stanziato man mano con l’avanzamento delle procedure. "Stiamo lavorando per rendere gli istituti d’istruzione superiore nuovamente sicuri e maggiormente sostenibili, finanziando nelle Marche 228 scuole per 722 milioni di euro – dichiara Castelli –. Prosegue il nostro impegno col presidente Francesco Acquaroli, l’Usr e il presidente della Provincia Sandro Parcaroli".