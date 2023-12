Liceo Gentili, l’Usr liquida 942mila euro

Sono in corso i lavori di riparazione post-sisma al liceo scientifico "Gentili" di Sarnano. L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha liquidato al soggetto attuatore (la Provincia) 942.207 euro, quale primo anticipo dell’importo totale, che è di 1.570.000 euro.

L’intervento consiste nell’adeguamento sismico e nell’efficientamento energetico dell’immobile, in via del Colle. "Si prevede di realizzare un isolamento termico – spiegano dall’Usr –. Per mantenere inalterata l’estetica del fabbricato, sarà ricreato lo stesso effetto grazie a una finitura del cappotto termico. A livello distributivo, il progetto non altera il layout attuale della scuola. È stata programmata anche la sostituzione della pavimentazione interna e quella degli infissi interni". Sono invece in dirittura d’arrivo i lavori post-terremoto dell’ex convento di Sant’Agostino a Pieve Torina, per restituire al paese il "Museo della nostra terra" e la casa di riposo per anziani, ospitate appunto all’interno del complesso di piazza Salvo D’Acquisto. La casa di riposo e residenza protetta, con le sue stanze e i servizi, occupa l’intera superficie del primo piano, per un totale di 1.040 metri quadrati atti ad ospitare circa quaranta persone. La comunità di Pieve Torina ritroverà quindi un doppio importante presidio.