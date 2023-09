Liceo Leopardi, è scontro. Il caso arriva al Ministero

Sul Liceo Leopardi di Recanati è in atto uno scontro politico feroce. Non è riuscita ad attenuare la polemica neanche la soluzione temporanea trovata, quella di trasferire le classi, che non trovano posto nella sede di Palazzo Venieri, nel plesso della Media Patrizi di via Aldo Moro. L’altra sera s’è dibattuto del caso in consiglio comunale ed è di ieri l’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Irene Manzi del Pd che invoca, persino, l’intervento del Ministro Valditara. "Gli studenti del Liceo Leopardi di Recanati – scrive l’onorevole Irene Manzi – stanno frequentando le lezioni in Dad a giorni alterni nell’attesa di una soluzione che l’amministrazione provinciale di Macerata e il presidente Parcaroli non sembrano voler trovare. La Prefettura dopo aver rilevato il numero eccessivo di presenze a Palazzo Venieri, è stata costretta ad autorizzare la riduzione degli studenti presenti all’interno dell’edificio". La Manzi chiede, quindi, al Ministro Valditara di "sollecitare l’Ufficio Scolastico Regionale ad intervenire per favorire un’efficace e tempestiva risoluzione del problema al fine di eliminare quanto prima il ricorso alla Dad permettendo agli studenti di fruire dell’attività scolastica in presenza". Scende in campo anche, a sostegno della Manzi, il consigliere regionale del Pd, Romano Carancini che attacca il presidente della Provincia Sandro Parcaroli definendo il suo comportamento "irresponsabile, senza senso, come se fosse sceso ieri da un altro pianeta e dimostrando totale indifferenza verso i giovani studenti del liceo, verso le loro famiglie, verso lo stesso istituto e verso tutta la comunità di Recanati". Ma quali sono le soluzioni, sulle quali ci si è divisi per recuperare spazi per gli studenti del Liceo di Palazzo Venieri? Al di là di quella, definita tampone, dell’ospitalità offerta dal dirigente della media Patrizi, le proposte in piedi sono due: la prima riguarda il capannone industriale di Squartabue, in località Villa Musone, sub appaltato sino a giugno scorso al Comune dal gruppo Eli per ospitare la media San Vito per il tempo della realizzazione dei lavori dell’edificio scolastico di via Roma. L’altra soluzione, perorata dal Pd, è quella di utilizzare l’immobile, sempre di proprietà privata, sito in via Mattei e che anni addietro aveva ospitato l’Agenzia delle Entrate e poi gli uffici comunali. Andrea Marinelli, consigliere del Pd, precisa che, dopo diverse trattative, il proprietario di quest’ultimi locali si era accordato informalmente con la Provincia per un canone di affitto mensile di circa 80 mila euro, più o meno la stessa cifra che si spenderà anche per la soluzione di Squartabue fra canone di locazione e spese per i trasporti giornalieri degli studenti da organizzare.