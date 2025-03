Liceo Leopardi senza aule, Marinelli sollecita una soluzione

Cresce la preoccupazione per la mancanza di spazi adeguati al liceo Leopardi di Recanati, una situazione di incertezza che rischia di influenzare le iscrizioni per il prossimo anno. A sollevare il problema, attraverso un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco, è il capogruppo del Partito democratico Andrea Marinelli. Nel suo intervento, Marinelli sottolinea come le settimane passino senza aggiornamenti concreti in merito a nuovi spazi per le aule. Con le iscrizioni per l’anno scolastico ormai avviate e le proiezioni su classi e sezioni in corso, l’incertezza logistica potrebbe aver già condizionato le scelte delle famiglie. A complicare la situazione, il malfunzionamento del riscaldamento in alcune delle aule del plesso Bonifazi, dove attualmente sono ospitate le cinque classi in esubero di palazzo Venieri. Questo disagio strutturale si aggiunge alla già precaria situazione di spazio, rendendo la necessità di una soluzione ancora più urgente. Secondo Marinelli, garantire certezze in questa fase potrebbe ancora favorire le iscrizioni e scongiurare il rischio di una riduzione del numero di classi, scenario che definisce come "il peggiore degli epiloghi possibili". Il capogruppo dem chiede, dunque, al primo cittadino di chiarire quali azioni siano state messe in atto dall’inizio del mandato per affrontare il problema e quali siano le prospettive future. "È auspicabile sperare in una soluzione rapida?" domanda Marinelli, chiedendo risposte chiare per il mantenimento dell’attuale assetto scolastico.

Antonio Tubaldi