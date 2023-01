Liceo Musicale, nuovo indirizzo al Filelfo C’è tempo fino a lunedì per iscriversi

L’istituto di istruzione superiore "Filelfo" di Tolentino apre la porta al Liceo Musicale. C’è tempo fino a lunedì per iscriversi. L’attivazione, prevista per l’anno scolastico 2023-24, completa "la già ampia offerta formativa del Filelfo, aggiungendo l’ultimo tassello di una formazione scolastica e artistica a tutto tondo", spiegano dalla scuola, che vanta la sezione Coreutica attiva dal 2012, oltre agli indirizzi Classico, Scientifico e all’Istituto tecnico economico. "Il nuovo indirizzo musicale è unico nel territorio – viene spiegato –. Permette di conseguire un diploma quinquennale con possibilità di accesso a qualunque facoltà universitaria e agli istituti di alta formazione artistica e musicale (Conservatori e Accademie)". Il curriculum scolastico prevede, oltre alle materie tradizionali, anche quelle di indirizzo, come Esecuzione e interpretazione (due strumenti), Laboratorio di musica d’insieme, Teoria analisi e composizione, Storia della musica e Tecnologie musicali. Si troverà nel plesso dell’Ite, dove si trova anche il Liceo Coreutico. Iscrizioni online su iisfilelfo.edu.it. "Questo nuovo indirizzo costituisce un completamento dell’offerta formativa. Il Liceo Musicale-Coreutico ha lo scopo di fornire ai propri allievi una solida formazione liceale di tipo umanistico, oltre ad un qualificato livello di competenza musicale ed esecutiva – spiega il preside Donato Romano –. D’altronde a Tolentino è storicamente presente un’attività musicale cittadina di tutto rispetto".