"Liceo scientifico in una sede unica, non si perda tempo"

Un unico ed efficiente edificio che ospiti il liceo scientifico Galilei, al momento diviso tra la sede di via Manzoni e Palazzo degli studi, è quanto chiede la consigliera di Macerata Bene Comune, Stefania Monteverde. "Il liceo Scientifico cresce. È urgente dare una sede unica, con aule, laboratori, palestre adeguate, non più due sedi come da anni. Nell’anno del centenario serve un impegno concreto", sottolinea la consigliera. La Provincia prevede di spostare il liceo scientifico nell’edificio dell’attuale Itc Gentili e l’istituto nell’attuale liceo. Tuttavia, le ristrutturazioni necessarie potrebbero impiegare anni. "Nell’immediato è necessario mettere a disposizione della sede succursale tutto il Palazzo degli Studi nel centro storico, non il solo secondo piano, che è insufficiente, ma anche il primo, in cui si trovano gli uffici provinciali, che possono essere spostati in altri contenitori vuoti della Provincia. La didattica e il benessere degli studenti devono essere una priorità" conclude Stefania Monteverde.