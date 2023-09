Liceo: soluzione trovata in extremis

Arriva in zona Cesarini, quando già gli studenti si stavano mobilitando con scioperi e flash-mob e le famiglie con una raccolta di firme, la soluzione della carenza di aule nella sede di Palazzo Venieri del liceo Leopardi di Recanati. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro fra Comune, Amministrazione provinciale e dirigenza scolastica. Ad aprire le porte della propria scuola sarà il dirigente della media Patrizi, Ermanno Bracalente, che si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione alcune aule del plesso di via Aldo Moro, che si trova proprio a fianco del liceo Linguistico, Scientifico e delle Scienze applicate. Si tratta – annuncia il sindaco Bravi – di una soluzione transitoria, raggiunta grazie alla disponibilità del dirigente: si potranno utilizzare alcune aule, al momento disponibili, di proprietà comunale, per evitare il ricorso alla DAD, sperando che quanto prima venga trovata una soluzione definitiva". Da quello che si sa, dal sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco di Macerata per il rinnovo del certificato antincendio, si è verificato la presenza di circa 130 persone in più rispetto alla capienza di Palazzo Venieri: invece delle 570 autorizzate oggi la scuola conta 640 studenti più una cinquantina fra docenti e personale Ata. Per questo, perché il banco scolastico per tutti non c’è, in questo fine settimana gli studenti a gruppi stanno seguendo le lezioni da casa.

Ad attaccare duramente l’Amministrazione provinciale per questo disagio era stato il Pd accusandola di "una gestione rapsodica ed incomprensibile che non è in realtà per nulla nuova visti i disastri combinati anche in altri settori, uno su tutti quello della gestione dei rifiuti". Il PD fa presente che è da tempo che sta cercando di affrontare il problema "proponendo soluzioni che sono state portate in giunta, in modo particolare dall’assessore Rita Soccio", ma quando sembrava tutto fatto, la Provincia ha fatto marcia indietro. Si parlava dell’ipotesi di utilizzare i vecchi locali dell’Agenzia delle entrate, un tempo occupati anche dagli uffici comunali, che il privato era disposto anche a concedere ad uso gratuito per i primi sei mesi. Poi sembrava che ci si fosse orientati verso il capannone industriale a Villa Muson, soluzione quest’ultima osteggiata dalle famiglie e studenti.

Asterio Tubaldi