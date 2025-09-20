L’idea del sindaco: "Taser alla polizia locale"

Nuovi strumenti di difesa in dotazione agli agenti della polizia locale: l’obiettivo è fornire ai vigili di Civitanova anche i taser. È quanto ha annunciato il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, nel corso di un incontro sulla sicurezza che si è svolto l’altra sera, nella sede dell’Associazione nazionale carabinieri di via Fontanella. Il titolo dell’incontro, organizzato dalla Anc locale presieduta da Roberto Ciccola, era: "Civitanova Marche è una città sicura?" Si è parlato di sicurezza a 360 gradi dunque. Erano presenti il generale Paolo Piccinelli, sindaco di Neive, in Piemonte, il sindaco Ciarapica. Tra il pubblico Giovanna Paolone, vedova dl maresicallo Sergio Piermanni, il presidente Avis Giuseppe Paci, il presidente Anb Aroldo Cameli, il presidente Unuci Gianfranco Ciferri, il presidente Anc Montecosaro Roberto Cavalieri e il presidente Anps Stefano Costantini. Tra gli interventi anche quello del sostituto commissario di polizia Francesco Garofalo. Il sindaco Ciarapica ha portato i saluti istituzionali, poi la parola è passata al generale Piccinelli.

"Se dovessi rispondere alla domanda “Civitanova è sicura?“, risponderei no. La risposta non cambierebbe mettendo nella domanda il nome di qualunque altra città, d’Italia e non. Non esiste un posto a reati zero. Dobbiamo avere paura? No. Le cause dell’insicurezza in una città sono tante e determinate anche dagli atti vandalici. La sicurezza è connessa alla vivibilità. La sicurezza è una competenza dello Stato, delle forze dell’ordine, la vivibilità è competenza dei Comuni. Le risorse dei Comuni sono quelle che sono, ecco perché si chiede l’aiuto dei privati. Tornando alla domanda iniziale, A Civitanova il livello di sicurezza è buono ma può essere migliorato come tutte le cose".

Poi il sindaco ha reso noto quanto fatto dall’amministrazione in materia di sicurezza. "In questi anni Civitanova ha portato avanti investimenti importanti – ha concluso –. Oggi la città conta oltre 300 telecamere, è stato investito tanto sulla riqualificazione di aree verdi e nella lotta al degrado. Ci sono più agenti della polizia locale, più mezzi e più strumenti. L’obiettivo, ora, è quello di dotare gli agenti della polizia locale dei taser".

c. m.