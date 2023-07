L’idea dello chef-scrittore "Ricette da tramandare"

di Lucia Gentili

Un’esperienza trentennale nella ristorazione. E la volontà di mettersi a completa disposizione (gratuitamente) di giovani aspiranti cuochi per tramandare loro le ricette della tradizione, i segreti e le storie legate ad ogni piatto. Il tolentinate Silvano Scalzini, cuoco-scrittore, lancia la sfida: ha sempre avuto la propensione all’insegnamento ma, ora che è in pensione "forzata", ha ancora più tempo per dedicarsi anima e corpo al suo sogno. Così si è messo alla ricerca di ragazzi e ragazze, preferibilmente dai 18 ai 24 anni (o se minorenni con il consenso dei genitori), "appassionati di cucina e amanti della cultura della nostra terra".

"Sono molto fiducioso – dice – perché credo ce ne siano tanti. Considerando che un tempo le vergare (regine del focolare domestico marchigiano, ndr) cucinavano tutti i giorni con il semplice carbone per un decina di persone, penso che oggi con il gas tutti siano capaci di farlo, basta solo conoscerne i metodi e la filosofia. Servirebbe però che qualcuno mettesse a disposizione una cucina. Imparando queste tradizioni, automaticamente si diventa testimoni di una cultura millenaria. Io sono pronto, con la massima apertura e disponibilità, a insegnare come fare ricerca e fornire gli strumenti; questi potranno essere utili ai giovani che si presenteranno sia per coltivare la loro passione che per aprire le porte di locali della nostra zona ma anche di fuori regione. La cucina maceratese è molto amata. Se con pazienza riuscissi a farli innamorare della mia storia, non è detto che questi un giorno non possano aprire in qualche bel posto un figlio del ’Picciolo di rame’. Sarei persino disposto a mettere nelle loro mani lo stesso ’Picciolo di rame’ se trovassi ragazzi bravi e disposti a mettersi in gioco".

In ballo, ricette semplici, piatti che raccontano un territorio. Scalzini, con un lontano passato da pompiere e persino da presidente della squadra di football di Macerata negli anni Novanta e tanto di vittoria nel campionato nazionale con i Blades Tolentino (under 15), ha imparato le basi dell’arte della cucina dai suoi genitori. Nel 1994 ha aperto il primo chiosco di street food al Lago delle Grazie, il Nursery Cryme. Poi dal 2000 al maggio 2022 è stato al timone del ristorante ’Picciolo di rame’ a Caldarola, chiuso anche per problemi alle gambe e alla schiena che non gli permettevano più di fare questo mestiere visto che richiede ore e ore in piedi. Nel suo locale hanno fatto tappa anche nomi come Vittorio Sgarbi e la sorella (editrice) Elisabetta Sgarbi, l’attore statunitense Blair Underwood, Derek Walcott (premio Nobel letteratura), il ballerino Raffaele Paganini, e diversi rettori delle università italiane. Scalzini, che ha insegnato anche "cucina tipica" all’Alberghiero di Loreto per tre anni, ama stare a contatto con i giovani: "Sono più aperti, sanno ascoltare, si fidano, sono come ’spugne’ nell’apprendimento, pensano meno e agiscono rispetto a persone più adulte", spiega.

Il cuoco, dopo la pubblicazione dei due libri "Il mondo e le ricette del Signor Lardo" e "Aldilà degli Archi. Segni del passaggio della Chiesa nella terra dei Papi" (questo sulla storia), sta scrivendo il terzo sul ciauscolo. Inoltre, ha prodotto uno speciale mistrà, liquore tipico maceratese, e stanno per uscire altre due versioni. Ma adesso tra i suoi principali interessi c’è quello di tramandare le ricette della tradizione maceratese a giovani desiderosi di tuffarsi nel mondo della cucina.