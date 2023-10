Lido delle Nazioni: corsia per bici e 30 km orari

Anche Santa Maria in Potenza si dice a favore del nuovo biciplan, che il Comune di Porto Recanati sta presentando tramite una serie di incontri pubblici. Lunedì, l’amministrazione comunale si è confrontata con il comitato di quartiere Santa Maria in Potenza (presenti il vicepresidente Gabriele Muzi e il segretario Giuseppe Scocco) e gli abitanti della zona sud del paese. "Assolutamente non siamo contrari al nuovo piano di mobilità ciclistica, perché c’è bisogno di dare spazio alle bici e se si farà ben venga – ha detto Muzi -. A dire il vero, il biciplan ci tocca poco o niente come quartiere, ma comunque ci interessa in quanto cambierà la viabilità che dobbiamo percorrere per arrivare nel centro". Per l’amministrazione c’erano il sindaco Michelini, gli assessori Riccetti (con delega ai Lavori pubblici), Stimilli (Commercio) e Alessandrini (Servizi sociali) e i consiglieri Maria Teresa Zaccari e Francesco Quercetti. Riccetti ha illustrato le modifiche previste lungo la strada che attraversa il Lido delle Nazioni: "Lì resterà il doppio senso di marcia per le auto, ma verrà realizzata una corsia per le bici a lato della carreggiata, quindi verranno tolti i parcheggi. E sarà una zona con il limite dei 30 orari, dove avranno la precedenza i ciclisti". Non solo. Riccetti ha poi spiegato quali saranno le prime strade dove partirà il biciplan, ossia quelle del centro urbano. "Pure su via Rosselli, via Garibaldi e via Castelnuovo si istituirà il limite dei 30 e un percorso per le due ruote - ha riferito l’assessore -. Lo stesso sarà fatto lungo le rampe di accesso del cavalcavia". Inoltre, è stata colta l’occasione per segnalare diverse criticità del quartiere sud. "In primis la pulizia del fosso Acquarolo - riprende Muzi -, però a inizio del prossimo anno dovrebbe provvedere l’ente di bonifica. Poi c’è la problematica della lottizzazione incompiuta al Bivio Regina, dove ci sono sterpaglie alte con topi e zanzare che proliferano. E ancora, alcuni privati non stanno provvedendo a tagliare la vegetazione nei propri terreni di campagna". Infine, la residente Michela Fagiani ha chiesto al Comune di prevedere una postazione di salvataggio sulla spiaggia libera in via Francia.

Giorgio Giannaccini