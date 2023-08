Lieve incremento delle nascite ma il calo demografico non si arresta

La denatalità in Italia sta diventando un problema sempre più grave. Di recente Infodata Il Sole 24ore, ha rilevato – dato Istat – nei primi quattro mesi di quest’anno siano state registrate 118mila nascite, "il più triste risultato" di sempre: non solo è l’1,1% in meno rispetto all’analogo periodo del 2022, l’anno con meno nati nella storia d’Italia, ma anche perché segna un calo del 10,7% rispetto al 2019.

In questo contesto la provincia di Macerata, per una volta, fa eccezione: da gennaio ad aprile 2023, infatti, i nati sono stati 550, contro i 545 del primo quadrimestre del 2022. Se il confronto si allunga di un mese (maggio), la differenza in positivo è di 29 unità: 705 nati contro i 676 del 2022.

Una rondine non fa primavera: non bastano certo questi numeri – peraltro minimi – ad invertire una tendenza al calo demografico che va avanti da circa 15 anni, tenendo conto anche di un saldo naturale fortemente negativo. Se nei primi quattro mesi i nati sono stati 550, i morti sono stati 1.303, e con un saldo migratorio interno negativo. E, comunque, siamo ben lontani dalle cifre del passato.

Nel 2009 in provincia i nati sono stati 3.014, il picco toccato in questa prima parte del XX secolo. Poi, però, è iniziata una discesa che sembra inarrestabile, che ha ridotto il numero fino a 2.007 nel 2021. "Contrariamente a quanto si legge troppo spesso – ha rilevato Infodata - a mancare non pare essere il desiderio di avere dei bambini. Al contrario, si rimanda la decisione (e, a volte, si rinuncia) perché le condizioni per realizzare questo desiderio sono inesistenti".

