Lievitati i costi dei trasporti: "Pullman, treni e aerei, rincari per ponti e Pasqua"

Costi dei trasporti alle stelle per Pasqua. Federconsumatori per aprile ha registrato rincari record su treni (+51%), aerei (+60% per voli nazionali, +41% per voli internazionali) e pullman (+86%) rispetto a questo mese. E segnala alle autorità competenti i sovrapprezzi, "spesso ingiustificati". Il problema emerge soprattutto per festività e ponti, che rappresentano occasioni per fare i bagagli e trascorrere qualche giorno fuori. "Gli studenti universitari e i lavoratori fuorisede torneranno a casa per le feste – spiega il presidente provinciale dell’associazione Lorenzo Longo (foto) – e c’è anche chi si prepara per una breve vacanza. Ma, in base ai dati dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, solo una famiglia su sei trascorrerà Pasqua lontano da casa e, oltre il 94% di chi parte, ha scelto l’Italia, approfittando dell’ospitalità di amici e parenti o scegliendo soluzioni low cost in b&b, agriturismi o appartamenti in affitto. Il primo disagio è doversi organizzare con molto anticipo per trovare le tariffe migliori. Lo vediamo anche per gli studenti che devono rientrare a casa per Pasqua; le tratte dei treni per Foggia, Bari o Pescara, ad esempio, da dove arrivano diversi universitari Unimc, hanno un costo maggiore tra il 18 e il 22 aprile. Rispetto agli anni passati, per risparmiare si ricorre di più al viaggio pullman, che sebbene pure questo sia aumentato, risulta ancora il mezzo più economico".

Non solo Pasqua. Il prezzo dei biglietti, in particolare per voli e traghetti, è salito anche nel resto dell’anno, in particolare comunque a ridosso di feste e in alta stagione. Con i conseguenti aumenti per gite scolastiche, gite organizzate, pellegrinaggi e viaggi. "Questo, sommato ai rincari dell’energia e all’aumento della benzina, si riversa nelle tasche dei consumatori – aggiunge Longo –. È aumentato tutto, anche i prezzi di agriturismi, b&b, strutture ricettive, Airbnb". Il presidente di Federconsumatori evidenzia così che è arrivato il momento di porre un faro almeno sui rincari dei trasporti, "che spesso non solo sono del tutto ingiustificati, ma si accompagnano spesso a ritardi e disservizi. Per questo la nostra associazione chiede un intervento urgente alle autorità – afferma – per garantire un accesso equo alla mobilità e arginare la speculazione sui prezzi in occasione delle festività. In tal senso, come già fatto per quelle natalizie, segnaleremo questi aumenti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità dei trasporti per verificarne la correttezza e individuare le possibili misure di tutela per i consumatori". Senza dimenticare l’inflazione (l’Istat rivela un tasso del +1,6 per cento). Su questo fronte l’Osservatorio nazionale Federconsumatori stima ricadute, per una famiglia media, pari a +504 euro annui, di cui +112 euro solo nel settore alimentare. "L’Osservatorio – dichiara Longo – ha rilevato una progressiva riduzione del consumo di carne e pesce, oltre a una ricerca sempre più assidua di offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza".