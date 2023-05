Light design, l’Accademia vola a Valencia

L’Accademia di belle arti di Macerata, rappresentata da una delegazione di docenti del dipartimento di arti applicate – area design, è stata accolta dalla facoltà di architettura del Politecnico di Valencia per presentare la Light Design Strategy progettata per la nuova illuminazione e valorizzazione di Macerata. Alla presenza di più di cento studenti di architettura le professoresse Francesca Cecarini (coordinatrice del corso in light design) e Mascia Ignazi (coordinatrice del corso di design & interior design) hanno illustrato ai futuri architetti il ricco e articolato percorso di lavoro. Le relazioni hanno avuto momenti di confronto e formazione, e sono state accolte con particolare interesse non solo dagli studenti ma anche dai docenti che hanno organizzato gli incontri, i professori Luis Bosch Roig e Nuria Castilla. Ora si potranno avviare collaborazioni tra Accademia e Politecnico, con accordi di cooperazione internazionale a beneficio di studenti e docenti. Sarà possibile anche costruire percorsi di ricerca e di formazione. A tal fine sono stati presentati anche i percorsi accademici, e in particolar modo quelli dei corsi di light design (a cura della professoressa Silvia Battistoni) e di design & ecospaces design (a cura della professoressa Mascia Ignazi).