Limite 30 al traffico in città: "Perché no: proviamoci"

Narciso Ricotta interviene sulla questione delle zone con limite di velocità a 30 km/h. Sta facendo molto discutere la scelta del Comune di Bologna di adottarlo su gran parte della città. Rispetto all’ipotesi, scartata dall’assessore Paolo Renna, di compiere a Macerata la stessa operazione, Ricotta evidenzia: "Bisognerebbe essere più pragmatici e partire dai dati. Intanto, in città l’anno scorso gli incidenti stradali sono aumentati del 10% rispetto al 2022 e l’80% di essi sono avvenuti nel centro abitato: a fronte di ciò la risposta del Comune è quella degli autovelox fissi sulle strade esterne al centro urbano. E’ evidente che questi strumenti non potranno abbattere quell’80% di incidenti che, invece, si verificano dentro il centro abitato". Renna aveva sottolineato la scelta dell’amministrazione di mettere autovelox su strade extraurbane a maggior rischio di incidente e l’impossibilità per legge di metterli nei centri abitati: "L’autovelox fisso può servire più a fare cassa che a prevenire sinistri stradali; infatti, gli automobilisti sanno la posizione del velox e rallentano poco prima per riprendere la marcia dopo. Occorrerebbe, invece, la presenza di pattuglie su strada che mettendosi in posizioni di volta in volta differenti già con la loro presenza funzionerebbero da deterrente e, poi, in caso di evidente superamento della velocità consentita possano intervenire anche senza la misurazione esatta dell’autovelox che, invece, sanziona anche chi supera di poco il limite". Il consigliere del Partito Democratico prosegue: "Ritornando all’argomento iniziale penso che, ad esempio, in corso Cairoli e corso Cavour dove c’è un intenso traffico di automezzi ed una consistente presenza di pedoni che attraversano la strada da un lato all’altro le zone 30 possano essere uno strumento efficace per invitare gli automobilisti ad una maggiore attenzione. Insomma, l’anno scorso il Comune ha incassato dalle multe quasi un milione di euro prelevandolo dalle tasche dei maceratesi ed il risultato è stato quello di un aumento degli incidenti del 10%. Ritengo che bisogna cambiare approccio e quindi, invece degli autovelox, occorrano più pattuglie in strada e sperimentare le zone 30 di corso Cairoli e corso Cavour".

Lorenzo Fava