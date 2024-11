"Limite a 30? Le valutazioni le fanno i tecnici"

"Stiamo già lavorando per migliorare la segnaletica e illuminare gli attraversamenti pedonali. Invece sulla richiesta di istituire il limite dei 30 orari sulla Statale, ci vogliono delle valutazioni fatte da tecnici. Se il comitato pensa di rappresentare il grosso dei cittadini di Porto Potenza, protocolli una richiesta ufficiale senza cercare solo visibilità sui giornali".

Così il sindaco Noemi Tartabini risponde al Comitato Cittadino per Porto Potenza, guidato dal presidente Pierpaolo Pierucci, che in una lettera aperta aveva chiesto al Comune di istituire il limite dei 30 orari sulla Statale, oltre a suggerire altre misure di sicurezza e l’installazione di una centralina per il monitoraggio dello smog. "La Statale 16 che attraversa Porto Potenza è una storica arteria a elevato traffico, che da sempre desta grande preoccupazione – dice il sindaco Tartabini –. Questa amministrazione comunale sta lavorando costantemente per renderla più sicura. Nel 2021 è stato attivato il primo impianto di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche: un provvedimento che ha contribuito a ridurre drasticamente il passaggio delle vetture con semaforo rosso. E nei giorni scorsi dall’assessore alla polizia locale Salvatore Palmiero – aggiunge ancora Il primo cittadino –, si sta investendo sul fronte della segnaletica, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali e ne sono stati previsti di nuovi, come quello nei pressi dell’Istituto Santo Stefano. Contestualmente si sta provvedendo a riqualificare segnaletica e a illuminare quelli già esistenti. Sono poi state potenziate le attività di controllo della polizia locale e delle altre forze dell’ordine sulla Statale, con l’installazione di telecamere Ocr".

Quanto alla richiesta del comitato, il primo cittadino non sembra sulla stessa lunghezza d’onda. "Riguardo l’istituzione del limite di velocità dei 30 orari, ritengo che le valutazioni tecniche vanno lasciate agli organi preposti e alle figure competenti per materia, tra cui polizia locale e Anas – riprende Tartabini –. Detto ciò, se il comitato rappresenta realmente la maggioranza dei cittadini di Porto Potenza, lo invito a presentare la problematica in via ufficiale e in connotazione istituzionale, così da discuterne con l’amministrazione nelle sedi opportune. Questo evitando esclusivamente le pagine di giornale, considerato che l’obiettivo dovrebbe essere la sicurezza della comunità, piuttosto che la mera visibilità mediatica".