L’impegno degli uomini: "Panchina color rosso"

"Con questa iniziativa, gli uomini maceratesi vogliono dire no alla violenza di genere". Così Fabrizio Gentili, presidente del comitato di quartiere 1, annuncia l’iniziativa in programma oggi alle 13 in corso Cairoli: una delle tre panchine all’incrocio con via Severini sarà colorata di rosso, e riporterà il numero da chiamare per contattare i centri antiviolenza. "Abbiamo avuto questa idea, e quale occasione migliore per attuarlo dell’8 Marzo, per dare un segnale a tutti. La panchina rossa è un simbolo, e ci metteremo il numero da chiamare in caso di necessità, così tutti potranno saperlo e usarlo, se ne hanno bisogno, o comunicarlo a chi possa essere in difficoltà, sottoposto alla violenza fisica e psicologica. So che i centri antiviolenza funzionano e posso aiutare molto. Certo, questa è una goccia nel mare, ma almeno cominciamo a fare qualcosa, a interrogarci su questo problema". L’appuntamento dunque è per questa mattina alle 13 con il comitato del quartiere Cairoli, Santa Lucia, rione Marche, Vergini e Corneto. "Tengo a precisare che l’iniziativa è stata voluta dai maschi del comitato di quartiere, perché ha senso solo se parte dagli uomini. È ovvio che le donne siano contrarie alla violenza sulle donne, il vero messaggio deve essere che sono gli uomini a respingere questo fenomeno". Il comitato ha scelto corso Cairoli perché è una via sempre piena di persone, e in particolare di donne che si spostano a piedi. "Il Comune ha messo a disposizione la vernice, che già c’era in magazzino. L’ufficio tecnico ha dato la disponibilità per fare l’intervento. Ringrazio anche l’assessore Francesca D’Alessandro, che è stata molto sollecita e veloce".