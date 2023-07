L’impianto di bocce all’aperto intitolato ad Angelo Scocco

"Un giusto riconoscimento per una personalità che tanto ha fatto per lo sport e la socialità morrovallesi". Così è stato intitolato ad Angelo Scocco l’impianto da bocce outdoor del Parco Pegaso, un uomo che ha lasciato il segno sulla città, dai suoi inizi come ciclista, passando per la carriera di calciatore negli anni ’70, proseguendo poi con l’ingresso nel mondo delle bocce: prima nelle vesti di giocatore e presidente della Bocciofila Morrovalle, poi come arbitro e quindi, nel 1988, con l’elezione a presidente del Comitato Fib Macerata. Scocco, venuto a mancare nel 2017, ha dato tanto alle bocce e per questo anche il Coni ne ha riconosciuto i meriti assegnandogli la Stella d’oro al merito sportivo. "Abbiamo voluto ricordarne l’impegno a tutto tondo con uno degli atti più importanti che un Comune possa fare nei confronti di un suo cittadino: intitolargli un impianto sportivo – ha sottolineato il sindaco Andrea Staffolani – il suo contributo nella crescita del movimento boccistico ma più in generale di tutto lo sport cittadino, ma anche il suo impegno a favore della comunità. Ad Angelo va il nostro ricordo ricco di gratitudine".