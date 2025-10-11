"L’impianto per i rifiuti in consiglio"

"Un’amministrazione deve parlare per atti e, allora, come Lega più Civici proponiamo la convocazione urgente del consiglio comunale perché riteniamo che sia l’organo più rappresentativo a esprimere un parere sull’impianto di trattamento di rifiuti inerti a Santa Maria Apparente, anche per salvaguardare la destinazione delle zone Peep prevista sull’area in cui dovrebbe essere realizzato".

Giorgio Pollastrelli, consigliere comunale e provinciale della Lega, mette in guardia dagli scenari possibili rispetto a quanto sta avvenendo in Provincia, dove il 22 settembre è iniziata la valutazione dei documenti presentati dalla ditta Frantumazioni Srl per costruire in via del Torrione una struttura dove trattare e stoccare materiale inerte, su un lotto di cui è diventata proprietaria e in cui due particelle sono destinate dal Pano regolatore allo sviluppo dell’edilizia residenziale popolare. "Attenzione – spiega Pollastrelli – perché quello in esame è un progetto completo e sta seguendo un percorso che ha scavalcato il Comune puntando a ottenere la valutazione di impatto ambientale, iter in esame in Provincia e che andrà al vaglio della conferenza dei servizi. Una procedura che, in caso di esito positivo, porta all’autorizzazione all’impianto da parte della Regione, perché l’approvazione costituisce di per sé variante al Piano regolatore, cancellando le aree Peep".

Il passaggio in aula consiliare per Pollastrelli è "propedeutico alle obiezioni che l’amministrazione potrà fare in conferenza dei servizi, che dovranno essere concrete e inattaccabili su viabilità, compatibilità ambientale, rispetto delle zone Peep e del vicino santuario. Le sole dichiarazioni di contrarietà degli assessori non bastano. Servono un indirizzo politico e atti concreti per prepararsi a una battaglia legale se la conferenza dei servizi dovesse autorizzare l’impianto".

Chiede anche un impegno personale del sindaco "perché nella sua veste istituzionale può far pesare in conferenza de servizi il voto del consiglio". L’area di progetto nel Piano regolatore non prevede insediamento di attività produttive, ma sviluppo residenziale con le zone Peep. "Va però – conclude Pollastrelli – tenuto conto del fatto che questo tipo di impianti sono considerati di pubblica utilità, aspetto che potrebbe pesare in conferenza dei servizi. Per Lega più Civici è pacifico che queste attività debbano essere autorizzate solo nelle zone industriali, e che vada salvaguardata la destinazione abitativa".

Lorena Cellini