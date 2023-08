L’impianto Polisportivo di Civitanova si rinnova: 269mila euro di investimenti

Lavori al malandato impianto del Polisportivo, il Comune investe 269mila euro: 161mila, stanziati a dicembre 2022, per il campo centrale dello stadio e il centrale del circolo tennis dove verranno sostituite le lampade alogene con quelle a led; 108mila euro serviranno per lavori di manutenzione straordinaria, anche per la sistemazione dei bagni pubblici sotto la tribuna coperta (lato ovest) e sotto la gradinata scoperta (lato est), che da anni attendono un intervento di sistemazione.

L’incarico per l’impianto di illuminazione a led è stato affidato all’ingegner Giancarlo Ercoli ed è prevista la consegna del progetto entro il mese di agosto. Per gli altri lavori è in corso la formalizzazione dell’incarico al geometra David Scalese. La Civitanovese, quest’anno promossa in Eccellenza, è stata informata dal dirigente ai lavori pubblici Marco Orioli circa la programmazione dei lavori e le misure temporanee previste per garantire il regolare avvio dell’attività calcistica.

"Era necessario intervenire – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica – per migliorare il livello di servizio dello stadio, che oltre alla Civitanovese ospita altre realtà sportive con lavori di manutenzione e di efficientemento energetico che ridurrà i consumi". Sul restyling dello stadio si è giocata anche una partita politica nell’ultimo Consiglio comunale con la Lega che ha chiesto di emendare il bilancio per destinare fondi alla manutenzione del spogliatoi, sempre più bisognosi di un intervento. Proposta che però è stata bocciata dagli alleati della maggioranza che appoggia Ciarapica. Stessa situazione che si è verificata per dei fondi da destinare alla Protezione civile.