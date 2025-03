"L’importante è dare un prodotto di qualità"

"Il mercato del caffè? Il vero problema è che non è controllato e i prezzi di produzione stanno aumentando esponenzialmente, così i punti di distribuzione italiani vanno in difficoltà. L’importante è evitare prodotti non di primissima qualità". Lo dice convinto Massimiliano Polacco, direttore regionale della Confcommercio Marche, che ha anche sottolineato l’aumento dei pezzi "sul cacao, anche se il cioccolato è più ‘industriale’ e con costi di distribuzione contenuti". Sul prezzo del caffè invece "comprendo la preoccupazione dei baristi, a maggior ragione con l’aumento dei costi delle bollette, in particolare quelle di luce e gas, che porta più ansia ai cittadini. In diversi mi hanno espresso tutta la loro preoccupazione, ma dico loro di non arrendersi". La raccomandazione che il direttore regionale Confcommercio ha ribadito più volte, però, "è di non scegliere miscele scadenti per pagare di meno e magari avere più prodotto, perché perdiamo un grande punto forza che è la qualità – aggiunge –. E anche perché, considerando i numeri, se in Italia l’inevitabile 10% in più viene visto come negativo, all’estero il caffè viene pagato anche 10 euro in alcuni Stati. Così è esagerato". E ancora: "Se vado al bar e bevo un caffè di scadente o di pessima qualità, ci sarebbe così un ‘disarmamento’ del prodotto nazionale e il nostro Paese non si confermerebbe come uno tra i migliori nella produzione di questo prodotto". Così la clientela "avrebbe un sapore amaro in bocca e potrebbe andare di meno al bar perché il caffè non è più di qualità, per conseguenti danni economici dei titolari – spiega ancora Polacco –. A maggior ragione chi se ne intende di caffè lo giudicherebbe come scadente. Capisco che in questo momento sul mercato ci siano prezzi internazionali schizofrenici e la situazione sia fuori controllo a causa di un problema internazionale, ma peggiorare in qualità, intaccando la fiducia dei consumatori, sarebbe sbagliato". l. p.