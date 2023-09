L’importanza della prevenzione: screening e visite gratuite in piazza Mazzini

Promuovere la salute e la cultura della prevenzione come pilastri fondamentali per il benessere delle persone, la loro qualità della vita e la sostenibilità del sistema sanitario. Sono questi gli obiettivi della ’Carovana della salute’, una iniziativa promossa dal sindacato dei pensionati della Cisl che farà tappa a Macerata. Domani, alle 16, all’Arena Sferisterio, nella gran sala Piero Cesanelli, ci sarà una tavola rotonda dedicata alla prevenzione. Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Spernanzoni, responsabile della Fnp Cisl di Macerata e Civitanova, mentre l’introduzione al tema è stata affidata a Franco Pesaresi, direttore Generale Asp Ambito 9 di Jesi. Tra gli altri, interverranno: Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alla politiche sociali; Sauro Buongarzone, segretario Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Macerata; Sara Barbalarga, assistente sociale Ats 15 Macerata; Amedeo Gravina, presidente Asps Ircr, Dino Ottaviani, segretario generale Fnp Cisl Marche. Modera il giornalista Giacomo Giampieri, mentre sarà Rocco Gravina, responsabile Ast Cisl Macerata – Civitanova, a fare le conclusioni. Porterà un saluto il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli. Venerdì sarà una fase più operativa, con visite mediche e screening gratuiti in piazza Mazzini: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sarà possibile accedere prestazioni come ecografia dell’addome, esame non invasivo per studiare organi, tessuti e vasi sanguigni addominali; elettrocardiogramma e visita cardiologica per prevenire malattie cardiovascolari; visita oculistica, a cura dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità Iapb Italia Onlus; visita diabetologica, a cura dell’Associazione tutela diabetici di Macerata. La Croce Verde di Macerata sarà presente con screening dei parametri vitali, tracciato cardiologico, mini corso di disostruzione pediatrica, e Blsd. E’ possibile prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, chiamando la Fnp Cisl di Macerata, dalle 9 alle 13, al numero 0733 4075230. "Come sindacato, anche nella nostra regione siamo impegnati a promuovere la prevenzione, assicurando vicinanza alle famiglie che, anche in conseguenza dell’aumento dei costi per la salute a loro carico, spesso rinunciano o procrastinano visite e cure mediche, in particolare proprio quelle di ordine preventivo", sottolinea Dino Ottaviani, segretario generale della Fnp Marche. "Basti pensare – prosegue - che l’anno scorso oltre 4 milioni di persone in Italia hanno rinunciato alle cure con implicazioni importanti sulle condizioni di salute generale, specie sulla popolazione anziana". L’iniziativa, patrocinata dal comune di Macerata e dall’Ordine dei medici, ha come partner l’Ats 15, l’Anteas, l’Ircr, la Croce Rossa, l’Associazione tutela diabetici, l’Associazione Cives, e la cooperativa sociale "Meridiana".

Franco Veroli