L’importanza dell’acqua, progetto del Rotary coi ragazzi delle scuole

Il Rotary Club in collaborazione con Apm ha promosso un progetto educativo rivolto ai ragazzi delle scuole Fermi e Mestica. L’iniziativa ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza dell’acqua potabile, di cui si è festeggiata la giornata mondiale lo scorso 22 marzo. Accompagnati dai loro insegnanti, insieme alla presidente del Rotary Club Irene Tedone, i ragazzi si recheranno nella centrale dell’Apm di Rotacupa a Villa Potenza dove, grazie alla disponibilità dell’Azienda pluriservizi, potranno visitare l’impianto di approvvigionamento e purificazione delle acque. Un‘opportunità per osservare da vicino i processi di trattamento dell’acqua e trascorrere qualche ora all’aperto nel parco circostante.