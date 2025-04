L’impresa di Lambertucci. A 79 anni in marcia da Loreto a San Pietro: "È stato emozionante"

Ha trascorso la domenica di Pasqua in piazza San Pietro, circondato da familiari e amici, poi ha incontrato il cardinale Angelo Comastri, che lo ha accolto con un saluto amichevole. Ha concluso il suo cammino per la pace, nell’anno del Giubileo della speranza, Ulderico Lambertucci, treiese di 79 anni, che in tanti conoscono come il "maratoneta di Dio". Lunedì della scorsa settimana era partito da Loreto: 280 chilometri a piedi, in preghiera per la pace, i malati e Papa Francesco. E così ha fatto Lambertucci. La mattina di Pasqua, in tarda mattinata, ha raggiunto piazza San Pietro, dove ha trovato ad attenderlo una dozzina di suoi familiari e amici. Insieme hanno partecipato alla celebrazione solenne della Domenica di Pasqua, presieduta dal cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito del Santo Padre per la Città del Vaticano, alla presenza di Papa Francesco. Ieri poi, la notizia della morte del Pontefice. "Un dispiacere enorme – dice Lambertucci –. Purtroppo c’era da aspettarselo, alla messa celebrata da Comastri ho visto l’immagine di una persona profondamente sofferente, sofferente al massimo. Tutti prima o poi dobbiamo tornare alla casa del padre, lui andrà direttamente in Paradiso". Era stato il cardinale Comastri a contattare Lambertucci, in questi giorni, invitandolo alla celebrazione solenne della domenica di Pasqua e poi per un saluto dopo la liturgia. E terminata la celebrazione, Lambertucci e il suo gruppetto di familiari e amici sono stati accolti dal cardinale per un saluto amichevole, visto che Lambertucci lo conosce fin dai tempi in cui Comastri era delegato pontificio alla Santa Casa di Loreto: uno scambio di doni, un saluto e una foto tutti insieme per ricordare anche questa impresa. "Al mattino sono partito con mia nipote Yada che mancavano 14 chilometri circa alla basilica di San Pietro – ha raccontato Ulderico Lambertucci, al termine del suo cammino per la pace –, l’incontro più emozionante è stato con il cardinale Comastri, per me un esempio. Ho 79 anni ed è sempre più difficoltoso fare queste prove. Tanti mi hanno detto “per te è una camminata semplice, hai fatto Macerata-Pechino“. È vero, ma anche gli anni erano diversi. Per me tutti siamo maratoneti di Dio. Questo pellegrinaggio, sulla via Lauretana è stato davvero significativo" ha concluso Lambertucci, che in questo cammino è stato accompagnato dalla nipote Yada Orazi, dalle due giovanissime pronipoti e da un caro amico alla guida del camper di supporto alla "spedizione".