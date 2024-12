L’inaugurazione de "Il peso del vuoto". Passato e presente convivono in un’esposizione nel segno del bello

Taglio del nastro, al palazzo Vescovile di San Severino, per la mostra "Il peso del vuoto", che arricchisce ulteriormente le tredici sale espositive del Marec, il Museo dell’arte recuperata. Presenti l’arcivescovo Francesco Massara, il sindaco Rosa Piermattei, il vicesindaco e assessore alla cultura Vanna Bianconi e il rettore Unicam Graziano Leoni. Curata da Giacomo Guidi e Barbara Mastrocola, direttrice del Marec, la mostra propone un percorso che mette in dialogo l’arte contemporanea con i maestri del passato, esplorando le sinergie con l’arte sacra. "Questo percorso – ha spiegato la Mastrocola – fornisce un’aria nuova all’esposizione, già visitata da migliaia di persone, creando nuove chiavi di lettura e arricchendo ulteriormente l’offerta culturale del Marec". Promosso in collaborazione con la galleria d’arte Contemporary Cluster, presenta le opere di otto giovani artisti contemporanei: Elisa Capucci, Cristiano Carotti, Nicola Ghirardelli, Giuseppe Lo Cascio, Lorenzo Montinaro, Jacopo Naccarato, Maria Positano e Jonathan Vivacqua. La mostra sarà visitabile fino ad aprile.