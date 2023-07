L’inchiesta ’spese pazze’ in Regione Tutti assolti gli ex consiglieri

di Paola Pagnanelli

Finisce con una serie di assoluzioni il processo bis sulle presunte spese facili in Regione: da circa dieci anni vede imputate per peculato ancora 38 persone che, tuttora o all’epoca, facevano attività politica. La sentenza, pronunciata intorno alle 20.30 ieri nel tribunale di Ancona, è stata accolta con soddisfazione dagli imputati, tra i quali alcuni maceratesi. Tra questi, ad esempio, l’ex assessore e ora segretario del Pd, Angelo Sciapichetti. "Ma l’azione penale nei confronti di Sciapichetti, alla luce della normativa dell’epoca e della natura delle poche spese contestategli, non doveva neppure essere promossa – commenta l’avvocato Gianfranco Formica -. In ogni caso, la correttezza di comportamento del mio assistito, come quella di tanti altri, era stata già accertata dalla Corte dei conti e confermata dal giudice dell’udienza preliminare che 7 anni fa aveva emesso anche nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere per insussistenza dei fatti contestati. Purtroppo, un generalizzato ricorso per Cassazione della procura – cioè una sorta di sparata nel mucchio – contro detta decisione, fondato cioè su questioni non attinenti la posizione di Sciapichetti, ha però rimesso tutto in discussione. Da qui un lungo procedimento nel corso del quale questi non ha fatto altro che semplicemente riproporre le stesse antiche difese. Finalmente il tribunale ne ha preso atto e le ha positivamente vagliate. Più che la soddisfazione per la piena assoluzione, della quale non ho mai dubitato, c’è il rammarico per sette anni di sofferente attesa da parte del mio assistito". Per Sciapichetti, come per quasi tutti gli altri, l’assoluzione è arrivata "perché il fatto non sussiste": totale innocenza. Con lui erano sotto accusa i recanatesi Luca Marconi ed Enzo Marangoni, Erminio Marinelli di Civitanova, Francesco Massi Gentiloni (tolentinate che era stato candidato a presidente della Regione per il centrodestra), la morrovallese Sara Giannini, ex assessore Pd. E poi il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, Adriano Cardogna, Sandro Donati, Paolo Eusebi, Dino Latini, Maura Malaspina, Giulio Natali, Mirco Ricci, Luca Acacia Scarpetti, Raffaele Bucciarelli, Valeriano Camela, Mirco Carloni, Graziella Ciriaci, Elisabetta Foschi, Paola Giorgi, Marco Luchetti, Almerino Mezzolani, Rosalba Ortenzi, Fabio Pagnotta, Paolo Perazzoli, Paolo Petrini, Moreno Pieroni, Umberto Trenta, Gianluca Busilacchi, Giancarlo D’Anna, Fabio Badiali, Giuseppe Canducci, Massimo Di Furia, Enzo Giancarli, Giuseppe Pieroni e Gino Traversini. Su 38 imputati, la procura aveva chiesto la condanna per 33, con un totale di quasi cento anni di pena.