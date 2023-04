L’incidente a Trodica Centauro in fin di vita, coinvolta anche un’auto "Chi ha visto ci aiuti"

di Lucia Gentili

Resta in condizioni disperate, all’ospedale di Macerata, il 44enne di Petriolo Marco Staffolani, coinvolto in un incidente sabato sera in superstrada, mentre viaggiava sulla sua moto, all’altezza dello svincolo per Morrovalle, a Trodica. Erano le 20.30 circa quando è scattato l’allarme e Marco è stato trasportato in ospedale. "Forse se fosse arrivata l’eliambulanza (impegnata in un altro soccorso, ndr) – ha detto ieri il fratello Giandomenico –, ora avremmo qualche speranza in più. Non lo so. Ora le condizioni sono pessime per il trauma cranico riportato". Giandomenico ha perso un altro fratello nel novembre 2021: il camionista 54enne Simone Staffolani, morto in incidente lungo la superstrada E-45 in Umbria. Stava trasportando un carico di lastre di vetro quando, nel territorio di Umbertide (in provincia di Perugia), era precipitato lungo la scarpata. Un volo di una quindicina di metri dal viadotto, e il mezzo pesante si era rovesciato su se stesso. Petriolo ora prega per il fratello più piccolo dei tre, Marco appunto, che attualmente faceva qualche lavoro nell’officina di casa come fabbro. Un uomo solare, con la passione per le due ruote, padre di una ragazza; l’altra sera la stessa figlia era in fila in superstrada. "L’intera comunità prega per lui – dice il sindaco Matteo Santinelli –, ci stringiamo forte alla famiglia". In particolare ai genitori Enza e Renzo. Un paese di circa 1.800 anime, in cui si conoscono tutti. E Marco era amato e benvoluto. "Sono in corso le indagini, da parte della polizia stradale, per ricostruire la dinamica – aggiunge Giandomenico – e ci sarebbero un paio di testimoni. So soltanto che era coinvolta anche un’auto. Se qualcuno ha visto qualcosa magari ci faccia sapere". Aveva lanciato un appello anche dopo l’incidente di Simone ("Noi familiari chiediamo a eventuali testimoni sul posto, nel momento dell’incidente, di riferirci la dinamica. Fate girare", aveva detto in quell’occasione).

Questo di sabato sera è l’ennesimo incidente grave in pochi giorni in provincia che vede coinvolto un motociclista. Sabato pomeriggio un giovane papà aveva perso la vita a Valfornace dopo uno schianto in moto. L’uomo, Vinicio Aristei, 40enne originario di Foligno e residente a Terni, stava percorrendo la provinciale 115 in sella alla sua Bmw con un piccolo gruppo di amici finché è finito contro un’auto. L’impatto è stato fatale. Viaggiava sempre con una comitiva di amici un altro motociclista, il 62enne Massimo Aquilanti, anconetano ma da tempo residente vicino Termoli. Ha perso la vita venerdì in un incidente avvenuto sulla Muccese.