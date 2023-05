L’incitamento della Vezzali per Nitu Venturini

Nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, il Comune e l’Associazione Internazionale Soroptimist hanno reso omaggio alla scherma non vedenti di Macerata ed in particolare all’atleta Nitu Venturini. L’iniziativa, presieduta dalla vice sindaco Francesca D’Alessandro e della presidente di Soroptimist Macerata, Giuliana Medea Giustozzi, ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi, del presidente del Cip Marche, Luca Savoiardi, e della pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali. È stato messo in luce il valore dell’inclusione tra atleti disabili e normodotati che la scherma consente e l’impegno della Macerata Scherma per sviluppare sempre più la sezione paralimpica. Valentina Vezzali ha raccontato con passione la propria esperienza a contatto con la scherma paralimpica ed ha augurato a Nitu di crescere nell’attività sportiva.