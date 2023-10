L’inclusione passa anche dal teatro. Torna la rassegna "Fuori misura"

Venerdì, sabato e domenica torna "Fuori misura", rassegna di teatro integrato che ha annesso il premio Giovanni Soldini, stimatissimo insegnante, preside e amministratore treiese scomparso nel 2016. La tre giorni sarà itinerante: si parte venerdì sera quando al Politeama di Tolentino andrà in scena "Cosmix", del teatro Accua di Urbino con la regia di Gianni Villa; si prosegue alle 21.15 del giorno successivo al teatro Verdi di Pollenza con "L’anima non è come appare", dell’associazione pugliese per la retinite pigmentosa e la regia di Rosalba Pascali e si chiude alle 16 di domenica al teatro di Treia con "Scaraventati", della compagnia Mayor Von Frinzius di Livorno e la regia di Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini. La rassegna, arrivata alla sua quarta edizione, è un’occasione di confronto originale tra realtà che svolgono attività artistiche libere di impegno sociale e coinvolge ragazzi con disabilità che vivono il teatro come strumento di inclusione ed esaltazione della diversità, favorendo l’apertura e l’aggregazione. "L’anima della rassegna è la pluralità – dice Francesco Soldini dell’associazione organizzatrice, Gli smisurati –, che altro non è che la manifestazione dell’individualità di ognuno". La rassegna ha numerosi partner: oltre alla Provincia di Macerata e ai Comuni ospitanti, il comitato parrocchiale di Santa Maria in Selva; poi l’alberghiero di Cingoli, Banca Mediolanum e il Centro servizi per il volontariato delle Marche. Stefano Crucianelli, direttore artistico della rassegna, racconta: "Saranno tre spettacoli molto diversi. Il primo, Cosmix, è giocoso, la componente educativa spicca su quella artistica. La seconda serata metterà in scena, con attori ipovedenti, una visione della Divina commedia; a Treia sarà la volta di una compagnia teatrale professionistica, celebre per aver partecipato al film Up and down di Paolo Ruffini. Dall’anno scorso collaboriamo con un festival di Trani, Il giullare, di cui una rappresentanza sarà in giuria al nostro premio insieme, fra gli altri, a Monica Belardinelli, attrice di Civitanova, e Sara Salvucci, regista di Pollenza".