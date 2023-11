L’inclusione passa dal teatro: "Sul palco oltre le barriere"

Un corso di teatro inclusivo (e gratuito) per persone con disabilità, che possano cimentarsi nell’arte dello spettacolo dal vivo. È "Tutti INscena", organizzato dal Politeama di Tolentino con il prezioso contributo di Simonelli Group. Le lezioni sono iniziate le scorso 7 novembre. E per ora (essendo le iscrizioni ancora aperte) la "squadra" è formata da Mohamed Zaouali, Giada Guglielmi, Alessandro Di Giammatteo, Andrea Gasparrini, Simone Tosti, Chiara Maccaroni, Alessia Mancini, Francesco Raponi, Denis Lumani e Daniela Pandolfi. I partecipanti arrivano da varie parti della provincia (ad esempio Mohamed è di Macerata e Daniela di Serravalle di Chienti). A guidarli, le insegnanti Ada Borgiani (per il teatro) e Ilaria Battaglioni (per la danza) del Centro Teatrale Sangallo, la scuola fondata da Saverio Marconi con oltre quarant’anni di storia. E poi ci sono gli accompagnatori, come gli educatori Alessandro Tombolini e Paola Fattinnanzi e la volontaria Fabiola Caporalini, che collaboreranno al saggio finale.

"Il teatro è uno strumento potente per favorire l’inclusione ed eliminare le barriere fisiche e sociali – spiega l’organizzazione, il Politeama –. E l’attività artistica aiuta nella crescita individuale e collettiva, può essere veicolo di scambio reciproco, momento di valorizzazione della diversità e della ricchezza di ognuno". Il corso è rivolto a persone con disabilità dai 16 anni in su; terminerà con uno spettacolo aperto al pubblico. In campo: teatro, musica, danza, movimento del corpo e immagini. Più linguaggi, più capacità espressive. "Peschiamo dalla fantasia per parlare della realtà – dichiara la Borgiani (che vanta un’esperienza dagli anni Novanta anche nel teatro per disabili, al Centro Arancia) –. D’altronde la fantasia appartiene a tutti; attingiamo dalle fiabe, un mondo parallelo, per capire meglio quello che ci circonda. La musica sarà parte integrante del racconto, insieme ai video. Ognuno parteciperà allo spettacolo in base alle proprie attitudini, in un grande lavoro corale. Ed esprimerà sentimenti, emozioni, sensazioni. Tutte cose reali, insomma. Sul palco si vince e si perde insieme, come nella vita". Un teatro di tutti, e per tutti. Qualcuno di questi ragazzi ha già recitato, qualcun altro è alla prima esperienza. "La cosa che mi piace di più è entrare nei personaggi, cambiare "persona", conoscerne di nuove", dice Andrea Gasparrini, reduce da altri spettacoli. "È bello comunicare con gli altri dal palco, esprimersi", interviene Alessia Mancini. "Per me è uno stimolo – aggiunge Daniela Pandolfi –, quando affronto iniziative come questa, mi metto in gioco e cerco di dare il meglio di me stessa". C’è chi preferisce i musical, come Francesco Raponi, e chi gli sketch comici, come Alessandro Di Giammatteo. Il Politeama, quindi, continua a puntare sull’inclusività. Anche quest’anno inoltre, sempre in collaborazione con Simonelli Group, c’è l’iniziativa "Tutti insieme a teatro", che prevede di ospitare gratuitamente agli spettacoli persone diversamente abili con le loro famiglie.