L’inclusività degli studenti in un progetto tv

di Lucia Gentili

L’inclusività, dai banchi di scuola alla tv. Si chiama "InclusiviTV" il progetto innovativo che coinvolge la 2ª C (delle medie, ndr) dell’istituto comprensivo Don Bosco di Tolentino per sensibilizzare su questo tema. Si tratta di un programma televisivo girato dai ragazzi e delle ragazze di questa classe, 22 in totale, e interamente finanziato dal centro commerciale Val di Chienti di Piediripa, dove ieri si è svolta la conferenza di presentazione. Interviste, rubriche, quiz per capire insieme come non escludere la diversità e imparare a valorizzare l’unicità. Cinque puntate, ogni martedì, da stasera – oggi è la giornata nazionale contro il bullismo – al 7 marzo su Étv Marche, canale 12. Ogni puntata un tema: questa sera animali (gli studenti intervistano Irene Pazzaglia di associazione Noa e Michela Marchesini dell’associazione Castel Lornano); il 14 febbraio web (con Silvia Alessandrini Calisti di Mammemarchigiane.it e Daniela Zepponi, vicepresidente di Red); il 21 febbraio sport (Luca Sacchi, arbitro di serie A e Roberto Minnetti, allenatore atletica leggera Anthropos Civitanova e della Nazionale italiana); 28 febbraio cultura (Marco Luchetti di Inclusivopera e Ada Borgiani, regista teatrale della Compagnia della Rancia); 7 marzo città (gli intervistati saranno il sindaco Mauro Sclavi, Enrico Cherchi dell’associazione Bonobo, la preside Pierina Spurio). "I ragazzi si sono comportati in modo molto professionale – ha spiegato Emilio Mori, senior account & business development di Proxima spa Società Benefit (agenzia di comunicazione che ha prodotto il programma) –. Una classe affiatata che è diventata redazione di un programma. E anche un modo per ascoltare gli altri, le loro fragilità". "Da 25 anni Val di Chienti opera nel territorio – ha aggiunto il direttore del centro Gianluca Tittarelli –, abbiamo sempre privilegiato il mondo della scuola. Arricchisce sempre stare con i ragazzi". "Abbiamo accolto favorevolmente questa proposta – ha affermato la dirigente scolastica Pierina Spurio – perché l’inclusività è un obiettivo prioritario. La modalità è stata coinvolgente. La classe ha risposto positivamente, e anche le famiglie. Sono molto soddisfatta del lavoro dei ragazzi. Ringrazio le docenti, Val di Chienti, Proxima, Étv Marche per questa esperienza, utile e significativa". Due alunni, Leonardo Mandolesi e Maria Ruani, in rappresentanza dei compagni, hanno raccontato la propria esperienza: "Abbiamo capito il vero senso dell’inclusione – ha detto il primo –. Poi registrare il programma è stato emozionante". "Grazie per questa opportunità", ha concluso la seconda.