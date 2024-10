L’incontro col prefetto. Famiglie soddisfatte: "In arrivo più controlli sull’igiene nelle scuole"

Incontro con il prefetto Isabella Fusiello, ieri, per i genitori dei bambini delle scuole del quartiere Vergini, la primaria Medi e la materna Agazzi. Risale a qualche giorno fa, infatti, la lettera che i rappresentanti delle classi avevano indirizzato proprio al prefetto, segnalando le precarie condizioni di igiene lasciate dalle ditte intervenute nell’edificio per la pulizia e la derattizzazione di aule e cucina, dopo che nell’edificio erano stati trovati dei topi. I genitori avevano lamentato la presenza di "trappole ed esche per topi, non segnalate alle maestre, installate in aule alla portata dei bambini", così come una scarsa cura delle condizioni dei giochi in giardino. Accogliendo la richiesta di un confronto, il prefetto Fusiello ha così incontrato le famiglie. Presenti alla riunione anche la dirigente scolastica dell’istituto Fermi, Federica Lautizi, l’assessore alla Cultura, Katuscia Cassetta, il sindaco Sandro Parcaroli, il dirigenti comunali Simone Ciattaglia e Tristano Luchetti. "L’incontro è stato positivo – commentano le famiglie al termine del confronto – e il prefetto è stata un’ottima mediatrice, che era proprio quello che volevamo. Ha ascoltato e mediato tra le posizioni di entrambe le parti. Noi genitori torniamo a casa soddisfatti, sapendo di aver siglato con l’amministrazione un accordo di maggior controllo sulle scuole, non solo la nostra delle Vergini ma tutte quelle in città. La vicenda ha fatto sì che venissero intensificati controlli e che venissero attivati nuovi protocolli, permettendo a tutti di essere più informati sulle condizioni dei nostri istituti e riuscire ad agire meglio". Una boccata d’aria fresca dopo le preoccupazioni dell’ultimo periodo grazie anche, come sottolineano i genitori, alla disponibilità dimostrata dall’amministrazione. Spiegano ancora le famiglie: "Da parte dell’amministrazione comunale c’è stata ampia disponibilità e massima collaborazione, come c’è da parte nostra la massima volontà di collaborare con le istituzioni per cercare di risolvere prontamente ogni problema e in maniera costruttiva. Per questo siamo stati contenti dell’interesse dimostrato dal prefetto Fusiello e dallo stesso sindaco che ha partecipato all’incontro. Al centro c’è sempre il benessere dei bambini e bisogna lavorare per quello". Per chiudere, "un messaggio di positività, che è quello che adesso vogliamo mandare, con un ringraziamento per chi ci ha ascoltato".