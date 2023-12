L’incontro con Fabry è un successo

Successo per all’incontro promosso dalla Fumetteria 42 di Tolentino con il noto fumettista Glenn Fabry. L’artista inglese ha incontrato i fan, firmato autografi e fatto disegni. È stato accompagnato dal maceratese Francesco Paciaroni, che ha presentato il suo ultimo lavoro "Maternità" (edito da Midian Comics). Glenn Fabry, classe 1961, ha iniziato la sua carriera nel 1985 disegnando Slaine per la rivista britannica 2000AD; ha lavorato insieme ad autori del calibro di Garth Ennis (famoso per Preacher e The Boys, fumetti da cui sono state tratte due serie tv di successo) e Neil Gaiman (The Sandman, da cui è stata tratta la serie tv di Netflix). Disegnatore molto prolifico a cavallo degli anni ‘90 e 2000, tra le sue opere più famose ci sono Preacher, Hellblazer, Giudice Dredd e The Authority per la casa editrice Vertigo (branca della Dc Comics in cui venivano pubblicate storie politicamente scorrette non pubblicabili nella linea principale) e, per la Marvel, ha lavorato su Thor. Oltre al fumetto, ha firmato la grafica di alcune carte del gioco collezionabile "Magic: The Gathering" e ha creato numerose cover per videogiochi e giochi di ruolo tra il 1987 e il 2003.