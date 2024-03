L’incontro con i sindaci del cratere. Infrastrutture e lavoro le priorità

Al termine della mattinata matelicese il ministro Francesco Lollobrigida e il commissario Guido Castelli hanno incontrato i sindaci del cratere, che hanno chiesto supporto per mantenere i servizi e valutare la creazione di una zona di agevolazione fiscale. Sul tema era già intervenuto in apertura il vicesindaco di Matelica, Denis Cingolani, dichiarando che "la ricostruzione post sisma nell’area montana, non può prescindere dal mantenimento di scuole, sanità e dalla creazione di nuovi posti di lavoro o di un’area che invogli le imprese ad investire in un territorio, che è ricco in termini ambientali e di beni archeologici e storico-artistici". Il commissario Guido Castelli in merito ha risposto che "crediamo nelle potenzialità dell’entroterra e la Pedemontana può diventare l’arteria dell’area appenninica, agevolando la manifattura e dove l’agricoltura non può non fare la parte da leone". Ricettivo è stato pure il ministro Lollobrigida. Davanti a tutti ha sottolineato che "la tenuta dei territori non regge, se vengono meno il benessere e l’agricoltura".

m. p.