L’incontro con Pernici sulla leggenda di San Floriano

Dopo il successo ottenuto nello scorso maggio a Jesi, per il terzo appuntamento con "Domeniche a Santo Spirito" (rassegna dedicata a incontri di storia, lettere arti) Luca Pernici, direttore degli istituti culturali di Cingoli e socio della Deputazione di Storia patria per le Marche, domani alle 17, nell’Auditorium Santo Spirito, riproporrà la sua conferenza sul tema in cui il rigore della ricerca storica ha sottili tonalità surreali: "Le campane e il diavolo. Correndo tra Cingoli e Jesi: una lettura della leggenda di San Floriano".

Tra archeologia, toponomastica, agiografia, tradizione erudita e letteratura (tra Piammartino, San Flaviano, Sant’Obrizio, Strada e Troviggiano) si dipana l’analisi interpretativa di Pernici che la evolve dall’interesse locale facendola divenire propizia per la comprensione biografica e complessiva di "Sancti Floriani".

"La conferenza di Pernici – ha detto il sindaco Michele Vittori – costituisce una significativa opportunità per approfondire un capitolo inedito e di grande fascino della storia cingolana".

Gianfilippo Centanni