L’incontro di De Padova alla Filarmonica

Incontro alla Filarmonica, mercoledì scorso, a tema "I diversi ruoli della donna, come gestirli e come liberare la mente dalle problematiche attraverso la scrittura". Presenti Sabrina De Padova, consigliera comunale e presidentessa del Consiglio delle donne, la psicologia e psicoterapeuta Luciana Del Grosso, la scrittrice Laura Marinsalta e l’esperta di scrittura creativa Eloisa Bartomioli. "In veste di consigliera comunale ho presentato due ordini del giorno di sensibilizzazione – ha affermato De Padova –. Il primo riguarda la possibilità di un cambiamento culturale tramite le scuole, il secondo è la richiesta automatica da parte dei giudici del doppio braccialetto sia per il carnefice che per la vittima dopo la denuncia di aggressione. Per quanto riguarda la promozione e sensibilizzazione territoriale, si è ricominciato proprio con questo incontro". La consigliera ha spiegato come "negli ultimi decenni il ruolo della donna sia cambiato, in quanto non si identifica più solo nell’ambito famigliare, ma ha conquistato anche un ruolo professionale che l’ha portata a quadruplicare i suoi compiti. Per necessità ha dovuto assumere un atteggiamento multitasking, costretta a svolgere diverse funzioni contemporaneamente e organizzare il tempo, la casa, la quotidianità, ad avere i sensi di colpa nel lasciare i propri figli per dedicarsi al lavoro o semplicemente a se stessa. Quando le donne non riescono a essere abbastanza presenti in famiglia, poi, tendono a rinunciare alla carriera". Del Grosso ha evidenziato che "la parità di genere non è una conquista ma un diritto", seguita da Marinsalta che ha recitato una poesia tratta dal suo libro "Di me in me" e altre due poesie inedite composte appositamente per l’evento. Infine, Bartomioli ha chiesto a ciascuno del pubblico di definirsi con un sentimento, permettendo ai presenti di creare un clima confidenziale.